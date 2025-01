Dreier musste Vertical-Rennen abbrechen

Der Weltcup in Aserbaidschan war für Skibergsteigerin Sarah Dreier keine Reise wert. Die Pinzgauerin musste das Vertical-Rennen in Shahdag (knapp 20 Kilometer entfernt von der russischen Grenze) aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. „Ich habe in der Früh schon gemerkt, dass mir etwas schlecht ist und musste mich dann beim Aufwärmen zweimal übergeben“, schildert die 29-Jährige.