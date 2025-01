„Ohne Leidenschaft gibt es keine Ski-Rennen“

„Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.“ Dieser Spruch beschreibt das Bewusstsein der Flachauer für ihren Damen-Nachtslalom treffend. Seit rund 30 Jahren werden auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke erfolgreich Rennen ausgetragen. Am Dienstag kommt es zum nächsten Spektakel unter Flutlicht. „Für uns ist es ein Prestige-Event. Da geht nichts drüber“, strahlen bei OK-Chef Wolfgang Hettegger die Augen. Dieser gibt der „Krone“ beim Lokalaugenschein einen Einblick in die Vorbereitung, die sich in den letzten Zügen befindet. Schließlich soll am Sonntag alles fertig sein. Von der Tribüne bis zum weißen Untergrund.