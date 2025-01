Dreiste Online-Betrüger zockten drei Tiroler ab

Fünf bezahlte Autos nicht geliefert

Bereits im Dezember stellte ein 47-jähriger Autohändler Kontakt mit einer angeblichen Firma in Deutschland her und kaufte nach mehreren E-Mails und Telefongesprächen fünf Fahrzeuge im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages. „Die Kaufabwicklung erfolgte über drei verschiedene Konten mit deutschem IBAN“, so die Ermittler. Die vermeintlich gekauften Fahrzeuge wurden jedoch nicht ausgeliefert, weshalb der Geschädigte nun Anzeige bei der Polizei in Innsbruck erstattete.