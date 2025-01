Sturm-Juwel sorgte für eine Schrecksekunde

Das Nachmittagstraining ließ Grgic aber aus, da war dafür Kjell Scherpen dabei, der vormittags nur in der Kraftkammer war. Grund: Belastungssteuerung. Beim Test am Samstag (15) gegen Grasshoppers soll der Tormann nach der Knie-OP Comeback feiern. „Hoffentlich mache ich meine ersten Minuten. Ich kann schon viel machen, habe aber schon noch ein paar Probleme nach der OP. Ich mache alles Schritt für Schritt, muss vorsichtig sein“, sagt Scherpen, der nach der OP eine Woche bei Brighton auf Reha war, in der Winterpause in seiner Heimat am Comeback arbeitete.