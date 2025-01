Mit der „Krone“ zum Skihighlight des Jahres!

75x2 Tickets für das Home of Snow in Saalbach inkl. Besuch eines WM-Rennen

Erleben Sie die Faszination des Skisports hautnah! Das Home of Snow in Saalbach ist eine der spektakulärsten Ski-Arenen überhaupt. Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre eines Weltklasse-Rennens, genießen Sie die atemberaubende Bergkulisse und fiebern Sie mit den besten Skistars mit. Spannende Wettkämpfe, Einblicke in den professionellen Skizirkus und unvergessliche Momente warten auf Sie.