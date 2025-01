Steiermark: Krankheitswellen bleiben bisher aus

Traditionell schnellt die Zahl der Krankmeldungen in der Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen nach oben. Nicht so im heurigen Jahr: Die Österreichische Gesundheitskasse meldet für die erste Kalenderwoche in der Steiermark 25.454 Krankenstände, im Vorjahr waren es im selben Zeitraum 33.915 an der Zahl. Grippale Infekte liegen klar an erster Stelle, gefolgt von Influenza.