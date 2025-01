„Rampenposse“ vor Ende: Nun Zoff wegen Umfahrung

Streit verlagert sich auf die Straßen-Umfahrung

Schmutzig geht es nun an anderer Stelle weiter – auf der Straße, besser gesagt unbefestigten Waldwegen: Nachdem der Nachbarort Gänserndorf Feldweg-Abkürzungen Strecke für Kfz via BH-Verordnung für Autos gesperrt hat, Lkw aber fahren dürfen, war das der Startschuss für die nächste Staffel: Deltl brachte eine Gemeinderesolution gegen die Aktion ein: „Es folgen nun viele Verhandlungen.“ Für Fortsetzungen ist also gesorgt.