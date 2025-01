„Sportalm“-Chefin über Fauxpas bei Trachtenbällen

Mit dem Steirer- am Freitag, sowie dem Tiroler- und dem Niederösterreichischen Bauernbundball am Samstag startet die heurige Saison gleich mit drei Trachtenbällen. Dass man sich bei der Robe gerne mal vergreifen kann, ist kein Geheimnis – man erinnere sich an dieser Stelle an einige Abende, an denen die Damen beim Schneider abends noch Schlange stehen mussten, um etwaige Beinschlitze etc. nähen zu lassen ... Auf den ersten Blick erscheint da der Dresscode „festliche Tracht“ einfacher zu bedienen.