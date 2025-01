Nach Horror-Monaten: Endlich Aufatmen in Hochhaus

Vom Brief an Mieter bis hin zur Räumungsklage

Wie läuft das Prozedere bei „Problem-Mietern“? „Zunächst weisen wir in einem Brief auf die Hausordnung hin und ersuchen um Rückmeldung“, erklärt Tusch. Wenn dieser und ein etwaiger zweiter Brief ohne Reaktion bleiben, ruft man die Betroffenen zu einem persönlichen Gespräch. „Oft klärt sich das Ganze auf, etwa wenn jemand nur eine für andere störende Gewohnheit hat, schildert der IGG-Mitarbeiter. Beispiel: Ein Mieter klappte spätabends stets sein Schlafsofa aus und tat dies eher rustikal. Das Gepolter hörte sich wie ein Umbau an – es ging nach der Mahnung auch leiser.