Christbaum in Flammen: Nachbar rettet Bewohnerin

Ein angezündeter „Sternspritzer“ hat am Dreikönigstag im Tiroler Wipptal einen großen Feuerwehr- und Rettungseinsatz ausgelöst. Aufgrund der Funken geriet in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Christbaum in Vollbrand. Ein Nachbar konnte die Bewohnerin aus den komplett verrauchten Räumlichkeiten retten. Beide mussten ins Spital.