Nach 28 (!) Stunden Wartezeit hob Maschine ab

Um 13.42 Uhr hatte der Spuk ein Ende

Noch am Abend kam die Information seitens der easy-jet-Fluglinie, dass das Flugzeug am Folgetag – also am heutigen Dienstag – um 13.30 Uhr abheben soll. Die gute Nachricht: Dabei blieb es auch! Jene Maschine, die die Fluggäste eigentlich noch am Montagabend zurück nach London bringen wollte und in Salzburg zwischenlandete, startete um 13.42 Uhr und brachte die Passagiere nach Hause.