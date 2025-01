Passagiere seit Stunden am Flughafen gefangen

„Wir befinden uns seit 10 Uhr am Flughafen. Dadurch, dass wir bereits beim Boarden waren und sich unsere Koffer bereits in der Maschine befinden, sind wir am Gate gefangen. Sie haben uns zwar zum Hauptschalter hinauslassen, aber ganz hinaus an die frische Luft konnten wir nicht. Sonst wäre die Wartezeit natürlich nicht so schlimm gewesen“, erläutert die Tirolerin, „von der Fluglinie haben wir untertags alle einen Voucher in der Höhe von neun Euro erhalten, um uns eine Pizzaschnitte und einen Kaffee kaufen zu können. Doch bei den Preisen am Flughafen mussten wir draufzahlen. Aber immerhin gab es dieses Service.“ Einen weiteren Voucher gibt es jetzt am Abend erneut für alle Betroffenen – und zwar in der Höhe von 27 Euro.