Welcher Zauberkicker shoppt hier mit dem Bruder?

Richtig, es ist Barca-Super-Talent Lamine Yamal, 17 Jahre jung. Sein ganzer Stolz ist der 14 Jahre jüngere Keyne Yamal. Und genau diesen entführte der Weltstart jetzt zu einem ganz profanen Ausflug in den Supermarkt. Wirkt sehr bodenständig. Und die beiden wirken wie ein Herz und eine Seele. Lamine mimt den sichtlich stolzen besorgten Bruder (der sein Gesicht, vermutlich um nicht erkannt zu werden hinter einer Maske versteckt). An sich passiert nicht viel in diesem Video. Für einen Millionen-Hit auf TikTok reicht‘s aber auch allemal, dass die Yamals in die Kamera schauen und kurz winken – fast 25 Millionen Aufrufe in 24 Stunden.