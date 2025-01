Skifest am Bergisel: „Mehr Kontrollen erwartet“

Welche Maßnahmen waren in Bezug auf den Bergisel anders als vor einem Jahr?

Wir haben jetzt zwei behördliche Verordnungen, die uns vom operativen her sehr entgegenkommen. Das eine ist ein neuer Videoüberwachungsbereich, das heißt, wir können mitfilmen. Weiters neu ist eine Durchsuchungsanordnung, was bedeutet, dass auch wir kontrollieren können und nicht nur der Ordnerdienst, der im Endeffekt nur das Hausrecht exekutiert. Wir kontrollieren alles, was sicherheitspolizeilich anfällt. Das haben wir nicht bei jeder Veranstaltung. Bei der Videoüberwachung ist es so, dass diese im Sicherheitspolizeigesetz normiert ist. Wir können die Aufnahmen 48 Stunden aufbewahren.