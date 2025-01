„Herbergssuche“ für rettenden Engel geht weiter

Der RK-2 verfügt als einziger Notarzthubschrauber in Tirol über die Genehmigung, auch in der Nacht Windenbergungen durchzuführen. Erst am Freitagabend rettete die Crew auf diese Weise eine schwer Verletzte. Die Frau war im Zuge des Rodelabends der Ehrwalder Almbahn mit dem Zipfelbob gestürzt. Der RK-2 barg die 37-Jährige mit der Winde und flog sie in das Krankenhaus.