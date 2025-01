Wie einst gegen Rapid – Eklat bei Derby in Glasgow

Erst Schweigeminute, dann Skandal-Szenen in Ibrox

Doch das 444. Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen aus Glasgow sorgte am Ende leider wieder einmal für negative Schlagzeilen. Ausgerechnet am 2. Jänner: Also genau an jenem Tag, wo 1971 bei der zweiten Ibrox-Katastrophe 66 Menschen auf einem steilen Zugang zu einer Tribüne starben (für die Opfer gab es 54 Jahre danach auch eine Gedenkminute).