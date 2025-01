Böller auf Polizisten: Verdächtige bestreiten Tat

In der Silvesternacht wurden in der Leobner Innenstadt sieben Polizisten von jungen Männern offenbar mutwillig mit Böllern beworfen – wir haben berichtet. Sechs Beamte mussten mit einem Knalltrauma ambulant im Spital behandelt werden, ein Polizist wurde durch Splitter am Bein verletzt, musste genäht werden und befindet sich im Krankenstand.