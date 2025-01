Wenn die Gaudi auf der Rodelstrecke jäh endet

Erst am Neujahrstag kam es in Salzburg gleich zu mehreren Unfällen: Auf der sechs Kilometer langen Naturrodelbahn am Biberg in Saalfelden stürzte ein 70-jähriger Urlauber aus den USA. Er konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen einen Beleuchtungsmast und verletzte sich am Becken schwer. Und im Lungau endete die Rodelgaudi für eine 22-jährige Urlauberin jäh. Die junge Frau kam von der Strecke im Prebergebiet ab und stürzte in ein Waldstück. Bergretter bargen die Schwerverletzte.