Brentford gegen Arsenal – ab 18.30 Uhr LIVE

Der überlegene Premier-League-Leader Liverpool gewann am Sonntag mit 5:0 gegen West Ham, blieb damit im 23. Bewerbsspiel in Folge ohne Niederlage, zuletzt gab es viermal einen Sieg, dreimal davon in der Liga. Liverpool hat ein Plus von acht Punkten auf Verfolger Nottingham Forest, der zudem eine Partie mehr ausgetragen hat. Vizemeister Arsenal folgt mit neun Zählern Rückstand.