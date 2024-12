Böller-Explosion: Bursch wurde schwer verletzt

Am frühen Morgen des Silvestertages „spielte“ sich ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land mit einem Böller der Kategorie F2. Im Zuge dessen brach der Jugendliche den Böller in der Mitte auseinander und gab diesen samt Pulver in eine Kunststoffdose. Um diese dann zur Explosion zu bringen. Das Schicksal nahm seinen Lauf.