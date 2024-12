Gal Gadot: Not-OP während vierter Schwangerschaft!

„Lasse mich von meinem Herzen leiten“

„Dieses Jahr war ein Jahr der tiefgreifenden Herausforderungen und des Nachdenkens, und ich habe mit mir gerungen, ob ich eine persönliche Geschichte erzählen soll oder nicht. Am Ende habe ich mich entschieden, mich von meinem Herzen leiten zu lassen. Vielleicht ist dies meine Art, alles zu verarbeiten, den Vorhang über die zerbrechliche Realität hinter den kuratierten Momenten, die wir in den sozialen Medien teilen, zu lüften. Vor allem aber hoffe ich, dass ich durch mein Teilen das Bewusstsein schärfen und andere unterstützen kann, die vielleicht Ähnliches erleben“, so die Schauspielerin.