Wissenschafts-Skepsis in Österreich sehr hoch

Vertrauen in Deutschland geringer

Sehe man sich die im Herbst erhobenen neuen Austro-Daten an, gibt es durchaus Unterschiede zu Deutschland, wo kürzlich ebenfalls eine vergleichbare Studie durchgeführt wurde: So ist in Deutschland die Gruppe der „stark“ oder „sehr stark“ Vertrauenden mit 55 Prozent deutlich kleiner als hierzulande. Zur Gruppe jener, die kaum oder gar kein Vertrauen gegenüber Wissenschaft und Forschung haben, zählen sich in Österreich fünf, in Deutschland jedoch neun Prozent.