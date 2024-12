„Diese Wahl hat einen gigantischen Stellenwert“

Man darf gespannt sein, wer heuer Fußballer, Fußballerin, tipp3 Trainer und Lotterien-Jungstar des Jahres wird. Denn das Fußballjahr 2024 bot großes Kino! So beendete Sturm Graz mit dem Double spektakulär die „Herrschaft“ von Salzburg. Der Höhepunkt war die EM in Deutschland, die für eine bisher noch nicht gekannte Euphorie sorgte. Ralf Rangnick sagte nach dem 3:2 gegen Holland in Berlin: „Wenn 30.000 Menschen in der Kurve I am from Austria singen, ist das unglaublich.“