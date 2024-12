Bayern-Streichliste: Keine Zukunft unter Kompany!

Dabei erhielt der 19-Jährige zu Beginn der neuen Saison in der Liga und im DFB-Pokal sogar Chancen in der Startelf. Sogar im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund durfte der Franzose von Beginn an mitwirken. Allerdings ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Bisher gelangen ihm weder ein Treffer noch ein Assist. Und Kompany scheint die Geduld langsam zu verlieren.