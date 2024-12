Übers Web gebuchter Skilehrer war fieser Betrüger

Betrügereien im Internet gibt es wie Sand am Meer oder – auf Tirol umgewandelt – wie Schnee auf den Pisten. Davon kann nun auch eine Russin (36) ein Lied singen. Die Frau buchte im Vorfeld ihres Winterurlaubs via Internet einen russischsprachigen Skilehrer. In Tirol angekommen, musste sie feststellen, dass sie einem Betrüger in die Falle getappt war.