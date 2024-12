Mariah Carey war eigentlich gegen Weihnachtssongs

Nicht auf Anhieb ein großer Hit

„All I Want For Christmas“ war allerdings nicht auf Anhieb ein großer Hit. „Es hat eine Weile gedauert, aber es hat sich langsam durchgesetzt und wurde immer größer. Es ist unglaublich.“ Als es darum ging, „All I Want For Christmas Is You“ zu schreiben, wollte Mariah die „positiven“ Tracks der 1950er- und 60er-Jahre kanalisieren und gab zu, dass es sie auch heute noch glücklich macht, den Song zu singen, weil sie weiß, wie viel er den Menschen bedeutet.