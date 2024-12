Kylian Mbappe ganz offen: „Ich war am Tiefpunkt“

Mbappe, der mittlerweile immer mehr zu alter Form zurückfindet und sich auch am Sonntag gegen Sevilla in die Torschützenliste eintragen durfte, ließ den schwachen Auftritt in Bilbao nach dem Spiel noch einmal Revue passieren: „Ich kann viel mehr tun. Ich weiß, dass ich noch viel mehr in den Beinen habe. In den letzten Spielen habe ich besser gespielt, das Spiel in Bilbao war gut für mich. Ich war am Tiefpunkt, ich habe einen Elfmeter verschossen, es war damals an der Zeit zu erkennen, dass ich für dieses Trikot alles geben und mit Charakter spielen muss.“