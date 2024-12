Zahlen für Besuche bei Mama: Irrsinn nun gestoppt

Der Heimat immer verbunden

Über den Hintergrund hatte die „Krone“ bereits im Jänner berichtet: Wie viele Osttiroler fasste der heute 71-Jährige in Nordtirol beruflich Fuß, stieg im Bezirk Kitzbühel in die polizeiliche Führungsposition auf. Dabei blieb er seiner Heimat in Abfaltersbach eng verbunden, besuchte nicht nur rund um die Feiertage die Mutter und quartierte sich im Elternhaus in einer kleinen Dachgeschoßwohnung ein.