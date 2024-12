Weihnachtsbotschaft: „Hektik aus Fest nehmen!“

Hier wie dort füllen sich die Kirchen in den Weihnachtstagen – trotz steigender Austritte. Bemerkbar ist aber: „Die Rorate am 24. Dezember um 6 Uhr in der Früh ist fast besser besucht als die Mette in der Nacht. Am Abend raffen sich heuter weniger Menschen auf“, beobachtet Dechant Schreilechner. Das „gesammelte Reingehen in den Tag“ würden vor allem junge Menschen als Gewinn sehen.