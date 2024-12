Durchhalteparolen beim kriselnden FC Barcelona

Dritte Heimniederlage in Folge, Tabellenführung futsch: Die Krise des FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft hat sich am Samstagabend durch die 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Atletico Madrid fortgesetzt. Es war die vierte Liga-Pleite in den letzten sieben Spielen, in denen nur ein Sieg gelang. Flick übte sich danach in Durchhalteparolen. „Die Ergebnisse werden kommen. Wir werden stärker zurückkommen“, sagte der Deutsche.