So feiern steirische Kindergärten Weihnachten

„Ich wünsche mir vom Christkind eine Flöte, weil ich, so wie meine beiden Brüder, gerne Musik mache“, freut sich Felicitas auf eine schöne Bescherung. Robert möchte sich als König verkleiden und hofft auf ein prächtiges Kostüm, Nila würde sich über ein Puppen-Motorrad „riesig freuen“. Die Chancen, dass die Wünsche der herzigen Zwergerln in Erfüllung gehen, stehen gut, denn der Brief ans Christkind wurde abgeholt.