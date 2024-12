Weihnachtsessen von Diddy und Schuhbeck enthüllt

So enthüllte die „Bild“, dass Schuhbeck, der seit 2023 wegen Steuerhinterziehung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rothenfeld eine dreijährige Haftstrafe absitzt, sich dieses Weihnachten mit Cremesuppe, Spaghetti Bolognese (oder Spaghetti Napoli für Vegetarier) und Salat begnügen muss. Zu Mittag jedenfalls. Am Heiligenabend, wo üblicherweise die Festmenüs der Familien stattfinden, gebe es dann eine Jause mit Wurstaufschnitt oder frischem Gemüse zu Roggenbrot und Semmeln. Angestoßen wird angeblich mit Kinderpunsch, oder Milch. Denn diese findet sich in einem Weihnachtspaket aus der Küche, das auch Obst und etwas Süßes enthält.