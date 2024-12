Herr über Meerjungfrauen & feuerspeiende Drachen

Top-Unterhaltung in den Ferien

Neben seinen internationalen Event bringt er auch Top-Unterhaltung in die Heimat. Bis zum 26. Februar 2025 etwa gesellen sich derzeit zu den 60 Urzeitgiganten seines Dino-Parks noch 340 fantasievolle Lichtgestalten wie Meerjungfrauen in Unterwasserwelten und Schmetterlinge. Und ab dem Stefanitag erweckt Rahofer das einstige kaiserliche Ballspielhaus von Schloss Neugebäude in Wien-Simmering mit magischen Fabelwesen zu neuem Leben. Feuerspeiende Drachen werden die geheimnisvollen Innenhöfe und imposanten Säle bevölkern – ein Tipp für die Weihnachtsferien.