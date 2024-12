Die Stoakogler spielen in der Wiener Hofburg auf

So sorgen die Stoakogler für ein fulminantes Comeback: Nach 14 Jahren Pause sind die drei Brüder aus Gasen in der Oststeiermark wieder mit von der Partie. Als „alte Hasen“ am Steirerball gelten die Edlseer. „Es ist für uns eine große Ehre, mit ’A Musikant im Trachtengwand’ und dem ’Dancing Star’ bei der Eröffnung dabei sein zu dürfen“, sagt Fritz Kristoferitsch.