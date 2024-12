Budget Tirol: Wo viel Licht, da auch Schatten

„Die Arbeitslosigkeit bleibt in Tirol am untersten Ende der österreichischen Skala. Österreichs Wirtschaft hat es schwerer als jene in Tirol. Und vor allem der Tourismus bleibt für uns ein Fels in der Brandung“, bekräftigte LH Mattle. Er wolle nachfolgenden Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen, „das ist ein Budget, mit dem man gut leben kann“, verwies Mattle auf eine Schuldenquote von 25 Prozent.