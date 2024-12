Fahrschule ist pleite: Schüler hängen in der Luft

Rund 20 Kunden der Fahrschule Roadstars hätten am Dienstag ihre Fahrprüfung ablegen sollen – und somit im besten Fall rechtzeitig vor Weihnachten ihren heiß ersehnten Führerschein in Händen gehalten. Doch daraus wird nichts. Die Fahrschule wurde mit Donnerstag letzter Woche geschlossen, sämtliche Prüfungen mussten abgesagt werden. Für rund 600 Kunden, die derzeit beim Unternehmen in Ausbildung sind, kommt die Hiobsbotschaft völlig überraschend.