Gute Ausbildung als Fundament für Karriere

Verschiedene Berufsbilder für unterschiedliche Talente

„Training on the Job“ würde für die Lehrlinge auf der Tagesordnung stehen und somit Kompetenz und Wissen garantieren. Patrick Zenz, Lehrlingsexperte der Bauakademie Steiermark-Burgenland, schaute daher kürzlich in der PTS und der MS Stegersbach vorbei. Er informiertem dabei die Schüler über die verschiedenen Berufsbilder in der Baulehre. „Ob Macher, Tüftler oder Technikfreak – die verschiedenen Berufsbilder in der Baulehre erfordern unterschiedliche Talente und Fertigkeiten“, schilderte Zenz.