Mölzer: „Das sind Akte der Verzweiflung!“

Wird Österreich eine EU-Kolonie?

Glawischnig relativiert: „Es sind schon auch positive Dinge passiert. Die Kaufkraft ist hoch, wenn wir jetzt die Einkaufsstraße sehen, die Leute gehen alle in die Geschäfte. Man kommt gar nicht mehr wirklich hinein. Der Handelsverband ist glücklich, die Leute konsumieren. Also es ist schon auch etwas Positives passiert: Die Kaufkraft und die Löhne sind hoch.“ Mölzer kontert: „Die Leute sagen, jetzt ist es eh schon wurscht, bevor das Geld nichts mehr wert ist. Die Inflation wird auch wieder zurückkommen. Das sind ja Akte der Verzweiflung, die Menschen, die da in den Einkaufsstraßen das Geld hinaushauen. Und jetzt werden wir dann eine EU-Kolonie. Denn wenn das Defizitverfahren von der EU kommt, dann haben wir bald einen Aufseher von der EU, wo nachgefragt werden muss, was wir ausgeben dürfen.“