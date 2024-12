EM-Auslosung: Deutsche gegen Österreich-Bezwinger

Die 16 Teilnehmer bestreiten die EM in acht Stadien, Anpfiff ist jeweils um 18.00 oder 21.00 Uhr. Der Basler St. Jakob-Park fasst als größte Arena 34.050 Zuschauer und ist auch Austragungsort des Endspiels am 27. Juli. Die Halbfinalspiele werden in Zürich und Genf ausgetragen. Die UEFA und die Schweizer Organisatoren peilen ein ausverkauftes Turnier und eine Rekord-Zuschauerzahl an: Bei der EM 2022 in England waren es 574.875 Besucher.