Top-Event 2025! Star-Coach Carlos Ortega in Wien

Norwegerinnen holen das Triple

Am Sonntag kommt es zur Neuauflage des EM-Finalspiels der Frauen zwischen Norwegen und Dänemark. Die „Wikingerinnen“ setzen sich mit 31:23 klar durch und feiern den dritten europäischen Titel in Serie. „So wie die Norwegerinnen in den letzten Jahren arbeiten, ist das überragend“, so Djukic.



Drei Remis in der HLA Meisterliga

Die Ausgeglichenheit in der HLA Meisterliga wird anhand der gesammelten Ergebnisse des 13. Spieltages sichtbar. Die Hälfte der Spiele enden mit einem Unentschieden, Hard gewinnt das West-Derby gegen Handball Tirol mit einem Tor Abstand.



Im Video sehen Sie die aktuelle Episode von „Handball – Das Magazin“´!