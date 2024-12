Bei Busfahrer-Weihnachtsfeier flogen die Fäuste

Das Unternehmen lud am Donnerstag alle Mitarbeiter der Salzburger Lokalbahn und der Obusse zum „Winterzauber“ in die Remise in der Alpenstraße. Die Stimmung? Zunächst friedlich, aber ausgelassen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte die Situation dann aber. Laut Augenzeugen gerieten gleich mehrere Personen unterschiedlicher Nationalitäten wegen der Musikauswahl auf der Feier aneinander. „Die wollten jeweils die Lieder der anderen einfach nicht hören“, sagt ein Teilnehmer der „Krone“. Plötzlich flogen die Fäuste, andere Mitarbeiter der Salzburg Linien versuchten die rabiaten Streithanseln voneinander zu trennen – vergeblich!