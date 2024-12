Attacke auf Burgstaller ++ Lijnders muss gehen

Guido Burgstaller muss seine Karriere eventuell frühzeitig beenden, der ÖSV feiert ein erfolgreiches Wochenende und das norwegische Handball-Nationalteam der Frauen triumphiert in der Wiener Stadthalle – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 16. Dezember.