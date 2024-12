ÖFB-Legionär glänzte in Schweden mit Topwerten

Der Baumgartner unterschrieb im Juli in Schweden bei Erstligist Värnamo, wurde gleich ins kalte Wasser geworfen. „Die haben dort ja eine Ganzjahressaison.“ Heißt: Viele Spiele, wenig Pausen. „Ich war und bin topfit. Mir hat das nicht viel ausgemacht.“ Sah man auf dem Platz. Der 24-Jährige, der zuvor bei Hartberg kaum Einsatzzeit bekommen hatte, entwickelte sich zum Führungsspieler. „Ich kannte meine Qualitäten immer. Meine Freundin und meine Familie standen immer hinter mir, das hat mir sehr geholfen“, so der Verteidiger. Der in der Defensive die zweitbesten Werte der gesamten Liga aufwies. „Das erfüllte mich natürlich mit Stolz, bestätigt meine harte Arbeit.“ Die auch das Interesse der Konkurrenz erweckte.