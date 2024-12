Feuerzeug-Eklat: Oliver Kahn hätte anders reagiert

„Ich hätte es besser gefunden, wenn der Torwart versucht hätte, weiterzuspielen. Und sich erst dann hätte auswechseln lassen, wenn es nicht mehr gegangen wäre“, so der „Titan“, der 1993 als KSC-Goalie von einer Kastanie und sieben Jahre später im Bayern-Trikot bei einem Auswärtsspiel in Freiburg von einem Golfball getroffen wurde. „In Freiburg schüttete mein Körper so viel Adrenalin aus, dass ich zunächst gar keine Schmerzen gespürt habe. Der Treffer hätte auch lebensgefährlich sein können.“