Zombie-Droge überschwemmt heimische Gefängnisse

Zwischen 50 und 60 gemeinsame Durchsuchungen finden jährlich in allen heimischen Gefängnissen statt. In der Justizanstalt Innsbruck habe es am 29. November eine solche Schwerpunktaktion gegeben. „Sieben Diensthundeführer waren im Einsatz, einiges an illegalen Substanzen wurde entdeckt – die Aktion war erfolgreich“, sagt Fürbaß.