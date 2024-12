„Haaland hat mir vier Tore in 21 Minuten gemacht“

Eigentlich nicht, aber vielleicht doch... Meinen Match-Handschuh muss ich im Abschlusstraining getragen haben, dann geh ich mit ihm unter die Dusche, reinige ihn ordentlich, trockne ihn dann. Und der Handschuh wird erst getauscht, wenn ich in einem Match ein Tor bekommen hab. Bei unseren Erfolgen im Herbst war der eine oder andere Handschuh schon am Limit, aber das war ja ein richtig gutes Zeichen! Und der Handschuh muss so wie die Schuhe hell sein, am besten weiß. Dunkel geht gar nicht. Und am liebsten spiele ich, wenn es richtig schüttet, richtig dreckig ist. Also ja, auch ich hab meine Tormann-Ticks anscheinend...