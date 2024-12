Aus für MCI-Neubau: Leere Kassen, wohin man blickt

Mut und Unabhängigkeit – Attribute, für die die „Krone“ steht. Und die in Zeiten wie diesen in der Politik gefragter denn je wären. Freilich beweisen auf Bundesebene aktuell drei unterschiedliche Parteien auch „Mut“, aber eher jenen der Verzweiflung. Sie wollen das Beste aus drei Welten in einen Guss bringen, aber um Posten und Pfründe zu sichern. Was die Unabhängigkeit in der Politik und der dort handelnden Personen anbelangt, ist jeglicher Kommentar überflüssig. Die gibt es schlichtweg nicht.