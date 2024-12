Gemeinden investieren in Krise in Energieausbau

Eugendorf verteilt Strom über Energiegemeinschaft

Rein auf Photovoltaikanlagen setzt Eugendorf. Im Herbst ist die neue Anlage am Dach des Wirtschaftshofes in Betrieb gegangen. „Ein Stromüberschuss kann auch in anderen Gemeindeeinrichtungen verwendet werden. Über die Energiegemeinschaft kann der erzeugte Strom so auch 'Spitzen' in unserem Seniorenwohnhaus, Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen abdecken“, sagt Ortschef Robert Bimminger. Damit noch nicht genug: Kommendes Jahr soll eine weitere große Anlage am Dach der Schulsporthalle errichtet. Diese liefert dann direkt Strom an die Schulen und die Gemeinde. Der Rest wird über die Energiegemeinschaft eingespeist.