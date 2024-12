Klauß-Klartext nach Pleite: „Ärgert mich extrem“

Rapid liegt vor der letzten Runde der neuen Ligaphase mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf Tabellenplatz neun. Um in die Top 8 zu springen, die sich im Frühjahr die erste K.o.-Runde ersparen, wird ein Remis gegen Kopenhagen zu wenig sein. Die Serie von zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg muss nächste Woche enden. „Es ist ein Endspiel, das ist gut“, meinte Klauß. Möglicherweise kann seine Mannschaft in der dann bereits 31. Saisonpartie in einem vollen Stadion noch einmal an ihre Leistungsgrenze gehen.