Ansage von Sabitzer: „Komplett dumm und unnötig“

Was ist mit City los?

In der Lage Dortmunds wäre Manchester City derzeit nur allzu gerne. Vor den abschließenden Partien gegen Paris Saint-Germain und FC Brügge liegen die Citizens nur einen Punkt über dem „Strich“ auf Platz 22. „Sehr enttäuschend“, sagte Mittelfeldmann Ilkay Gündogan. „Im Moment fühlt es sich so an, dass jeder Angriff gegen uns gefährlich ist und wir etwas leichtsinnig sind, wenn wir den Ball verlieren.“